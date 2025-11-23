Ante los hechos ocurridos en el Hospital Augusto Hernández de Ica, de donde un bebé fue sustraído por varias horas y separado de su madre, la Superintendencia Nacional de Salud - SUSALUD informó lo siguiente:

En cumplimiento de sus funciones y en el marco de protección de los derechos en salud, se acercó a las instalaciones del mencionado hospital, una delegada de SUSALUD, quien conversó con la madre del menor con la finalidad de verificar que se les brinde una atención en salud con calidad, seguridad y oportunidad.

Ambos, el bebé y su madre, se encuentran en buen estado de salud, y vienen recibiendo la atención necesaria, lo cual ha sido verificado por el personal de la Superintendencia.

Por otro lado, SUSALUD viene recabando mayor información a través de los gestores de la IPRESS Hospital Augusto Hernández Mendoza de EsSalud - Ica para verificar los procesos y medidas de seguridad con que se cuenta y prevenir que hechos de esta naturaleza se repitan.

“SUSALUD trabaja para promover, proteger y restituir los derechos de las personas a los servicios de salud”, se indicó.

VIDEO RECOMENDADO