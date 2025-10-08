La Superintendencia Nacional de Salud (Susalud) en Lambayeque concluyó que no hubo una atención médica adecuada en el caso de Camila, la menor de 8 años que falleció en agosto tras una cirugía de amígdalas en el Hospital Almanzor Aguinaga Asenjo (HAAA) de EsSalud.

Informe revelador en caso de menor

Según el informe emitido antes de finalizar septiembre, Susalud recomienda a la Intendencia de Fiscalización y Sanción (IFIS) abrir un procedimiento administrativo sancionador contra el nosocomio. El documento, confidencial hasta ahora, advierte una presunta vulneración de derechos de la paciente y señala irregularidades en el manejo y registro del procedimiento quirúrgico.

El informe indica que, tras revisar la información de la IPRESS, se evidenció que no se cumplió con brindar una atención adecuada al usuario. “La documentación remitida presenta irregularidades significativas en el procedimiento quirúrgico, lo que configura una presunta vulneración de los derechos de la Ley N° 29414”, señala el texto oficial.

En su defensa, la administración del HAAA sostiene que el cuadro de Camila se complicó por condiciones médicas previas y niega cualquier negligencia en la atención brindada.

El caso será evaluado por la IFIS, que decidirá si inicia el procedimiento sancionador contra la institución de salud involucrada.