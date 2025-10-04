El Ministerio de Salud, a través del Servicio de Atención Móvil de Urgencia (SAMU), y el Seguro Social de Salud (EsSalud) desplegarán personal médico y unidades de emergencia para acompañar las procesiones del Señor de los Milagros los días 4, 18, 19, 26 y 28 de octubre, así como el 1 de noviembre. Miles de fieles acuden cada año a esta tradicional manifestación religiosa en el Centro de Lima.

Según informó la doctora María Inés Quiroz, directora ejecutiva del SAMU, se han dispuesto ambulancias tipo II y III al inicio y al final de cada recorrido, con equipamiento completo para la atención y traslado de pacientes.

También se contará con 20 ambulancias adicionales en puntos estratégicos de la capital, conformadas por un médico, un enfermero y un piloto, quienes brindarán respuesta inmediata ante cualquier emergencia.

Por su parte, EsSalud instalará dos puestos médicos móviles a cargo del Hospital Perú, ubicados en el jirón Huancavelica y el jirón Conde de Superunda, con médicos, enfermeras y técnicos en enfermería.