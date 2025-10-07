Tres mujeres de la provincia de Chiclayo, en la región Lambayeque, denunciaron a sus exparejas por difundir material sexual sin su consentimiento, según reportes policiales en las comisarías de Tumán y Reque.

Vulneración a mujeres

H.G.B.V. (24) denunció a Jerry Andrei Bautista Rimarachín (33) luego que un video íntimo que sostenía con él fuera enviado a familiares y amigos. La joven señaló que incluso su hermana y su tío recibieron el material, que Bautista eliminó pocos segundos después de enviarlo.

Por su parte, la contadora R.E.G. (38) denunció que fotografías desnuda suyas fueron compartidas por Facebook, presuntamente por un exnovio, a quien ya había indicado que no quería retomar la relación.

En Reque, Y.S.L. (25) acusó a César Augusto Iturria Ramos (58) y Yesica Marleny Farro Tineo (42) por publicar imágenes íntimas en redes sociales. La joven explicó que las fotos fueron tomadas con su consentimiento, pero nunca autorizó su difusión pública, afectando su honor y privacidad.

Las denuncias están siendo investigadas por las autoridades locales.

