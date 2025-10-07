Un grupo de agricultores del distrito de Salas se movilizó a los exteriores del Gobierno Regional de Lambayeque (GORE) para exigir avances en la rehabilitación y pavimentación de la carretera que une Chóchope, Salas, Incahuasi y Cañaris.

Protesta en entidad regional

Según los manifestantes, el GORE recibió S/ 2 millones 293 mil 350 para financiar el expediente técnico de los tramos Chóchope-Penachí y Penachí-Uyurpampa.Hasta ahora, dos licitaciones se declararon desiertas porque los postores no cumplieron los requisitos.

El dirigente de Penachí, Elmer Bernilla de la Cruz, advirtió que la demora eleva más del 50% los costos de transporte y deja aisladas zonas durante las lluvias, afectando la atención médica de los pobladores.

“La Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones debe buscar una solución. Hemos luchado años por este financiamiento; no es justo que el GORE diga que no puede dar respuesta”, señaló Bernilla.

Según el portal de Transparencia, la Gerencia de Transportes es una de las unidades ejecutoras que menos ha invertido en proyectos, con apenas 14,1% del gasto ejecutado en su banco de proyectos.