La ejecución de la ciclovía entre las avenidas Cutervo y Huacachina implicará el retiro de árboles ubicados dentro del área de intervención, una medida que la Municipalidad Provincial de Ica comenzó a comunicar anticipadamente a los vecinos. Mediante la distribución de trípticos informativos, la comuna busca explicar las razones de la tala y el plan de compensación ambiental previsto, ante las posibles preocupaciones que la intervención pueda generar entre residentes y colectivos ambientalistas.

Situación en la zona

De acuerdo con la información municipal, serán intervenidas especies maderables, frutales y ornamentales que no podrían conservarse debido a condiciones de seguridad, espacio y diseño de la obra. “Sabemos que perder árboles nunca es fácil. Pero también sabemos que, con planificación, compromiso y transparencia, podemos hacer las cosas bien”, señala el documento, donde la comuna sostiene que se realizaron evaluaciones técnicas y se gestionaron las autorizaciones ante las entidades competentes. El proyecto es ejecutado por el Consorcio Los Flamencos, mediante Obras por Impuestos, con una inversión de S/44.2 millones financiada por el Gobierno Regional de Ica.

Asimismo, la municipalidad asegura que ejecutará una compensación que contempla la plantación de más de 1,800 árboles nativos en diferentes puntos de Ica. El plan incluirá jornadas de siembra con participación ciudadana e instituciones educativas, además de la denominada “adopción simbólica”, que permitirá a los vecinos apadrinar los ejemplares plantados. La comuna afirma que esta cantidad superará lo establecido por las exigencias de compensación forestal.

📲 Únete al canal oficial de Diario Correo en WhatsApp y recibe en tu celular las noticias más importantes del Perú y el mundo, alertas de último minuto y las portadas del día, todo de forma rápida y confiable. No te quedes fuera de la información.

Súmate aquí: 👉 https://whatsapp.com/channel/0029Vb7TiRS9cDDcPrLTPY0z

VIDEO RECOMENDADO