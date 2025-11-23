En el marco de la conmemoración del Día de los Derechos del Niño, la DEMUNA Salas, en coordinación con la Biblioteca Municipal, desarrolló una jornada especial dirigida a los estudiantes del nivel inicial y primaria del colegio Talentos de Villarotary. La actividad tuvo como objetivo recordar y fortalecer el conocimiento de los derechos fundamentales de la niñez, así como promover espacios educativos, lúdicos y participativos.

Actividades lúdicas

Durante el taller, profesionales de la DEMUNA explicaron de manera clara y dinámica los principales derechos de todo niño y niña: el derecho a la protección, a la educación, a la salud, al amor, a la identidad y a vivir en un entorno seguro.

Asimismo, se reforzó la importancia de que los menores conozcan, valoren y exijan el respeto de estos derechos en su vida cotidiana, fomentando desde temprana edad una cultura de protección y ciudadanía.

La Biblioteca Municipal participó de la jornada con un cuenta cuentos especial dirigido a los niños del nivel inicial, actividad que buscó estimular la imaginación, la creatividad y el gusto por la lectura desde los primeros años.

Como parte de la programación, también se llevó a cabo un concurso de dibujo y pintura, en el que los estudiantes plasmaron, a través del arte, cómo imaginan un mundo que respeta y protege a la niñez.

