Como parte de las acciones orientadas a mejorar la seguridad en el distrito de Salas, el alcalde Javier Eugenio Fernández Matta entregó 22 chalecos distintivos a la Asociación Civil Taxi “Virgen de Guadalupe”. La entrega se efectuó en cumplimiento de los acuerdos establecidos en las sesiones del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana (CODISEC).

Mayor confianza

Los chalecos fueron recibidos por el presidente de la asociación, Julio César Ramírez Pasache, quien agradeció el apoyo de la comuna distrital. Señaló que este tipo de iniciativas no solo benefician a los conductores, sino que también generan mayor confianza entre los usuarios del servicio de transporte local.

La medida busca fortalecer la identificación de taxistas formales y convertirlos en aliados estratégicos en la vigilancia de las rutas que recorren diariamente. Con esto, se espera contribuir a la prevención del delito y mejorar la percepción de seguridad en la población.

VIDEO RECOMENDADO