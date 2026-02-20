El abogado de la empresa Tengda, Walter Aparcana, se pronunció sobre la situación de la fábrica en la provincia de Ica, luego de que circularan versiones negativas a nivel nacional que, según él, afectan la reputación de la empresa. Aparcana aseguró que muchos de los señalamientos difundidos son incorrectos, y que la compañía mantiene su compromiso de operar dentro del marco legal, regularizando todos sus procesos administrativos y ambientales.

Situación de la empresa

“Se busca esclarecer cómo funciona la empresa y cuál es su intención en la provincia de Ica. Algunos problemas iniciales se debieron a un mal asesoramiento profesional, pero actualmente se están regularizando todos los procedimientos”, explicó Aparcana.

El abogado destacó que los inconvenientes surgieron principalmente por errores en la etapa inicial de la empresa, cuando los asesores legales contratados no gestionaron correctamente las licencias de construcción y los pasos administrativos. Estos errores, dijo, ya están siendo corregidos bajo la nueva administración.

Aparcana desmintió cualquier vínculo con figuras políticas o empresarios que han sido mencionados en los medios nacionales: “Se nos ha relacionado con reuniones del ex presidente José Jeri con el empresario Yony Yang, lo cual es totalmente falso. El señor Yang no forma parte del directorio ni es accionista de Tengda y no tiene participación alguna en la empresa”.

Asimismo, explicó que la empresa ha presentado todos los documentos requeridos, incluyendo el Estudio de Impacto Ambiental, y que los retrasos se deben principalmente a cambios en la administración pública y procesos internos de las instituciones competentes: “Hemos presentado el Estudio de Impacto Ambiental a fines del año pasado y seguimos dentro de los plazos legales. Estamos a la espera de la respuesta para poder iniciar operaciones de manera formal y segura”.

Añadió que la empresa ha regularizado la zonificación y los permisos de construcción: “Se ha realizado un cambio de zonificación, y la licencia de construcción se está regularizando. Cualquier multa o pago pendiente será subsanado dentro del marco legal. Tengda cumple con todos los procedimientos y requisitos establecidos por las autoridades locales y nacionales”.

Presiones de terceros

El letrado mencionó que algunos grupos empresariales, incluyendo agroexportadores y presuntamente la Sociedad Nacional de Industrias, podrían tener intereses en la operación de Tengda: “Existen versiones que buscan afectar nuestra operación o influir en decisiones municipales y zonificación para beneficiar a otras empresas. Nuestro objetivo es trabajar de manera transparente y cumplir la ley”.

Respecto al impacto ambiental, Aparcana aseguró que la fábrica cuenta con tecnología moderna que minimiza riesgos: “La fábrica no tiene chimenea. El polvo se mezcla con el agua y cae a canaletas, evitando contaminación en el aire. Además, el pozo que antes se utilizaba para fines agrícolas está sellado y no se utiliza, como lo confirman las inspecciones realizadas por la ANA. Actualmente tenemos un contrato para el abastecimiento del recurso hídrico exclusivamente industrial, garantizando manejo responsable del agua”.

Aparcana también destacó que se realizó un estudio técnico que concluyó que la operación de la empresa no perjudica a los vecinos colindantes y que gran parte de la población de La Expansión Urbana (Salas), ve la posible operación de la fábrica como una oportunidad de empleo.

Agregó que la empresa aún no ha iniciado operaciones, lo que ha generado pérdidas económicas significativas: “Actualmente Tengda registra pérdidas de más de un millón de soles mensuales. No podemos iniciar operaciones sin los permisos correspondientes. Una vez que funcione, se generarán aproximadamente 500 puestos de trabajo iniciales, con proyección a 4 mil o 5 mil empleos, dado que la fábrica operará las 24 horas del día”.

Cabe señalar que, en la conferencia de prensa también estuvo presente el gerente general de la empresa Tengda, Chen Ming, quien dijo que la empresa está enfocada en la regularización completa de su infraestructura y en garantizar el bienestar de la comunidad.

VIDEO RECOMENDADO