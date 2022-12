El bloqueo de varios tramos de la carretera Panamericana Sur ha originado que múltiples empresas de transporte interprovincial suspendan los viajes y cierren sus terminales terrestres, generando a su vez que los colectivos cobren hasta cerca de 200 soles por persona para viajar de Ica a Lima, también se duplicaron y hasta triplicaron los precios para Pisco y Nasca.

Alza de pasajes

Ayer, la provincia de Ica nuevamente fue escenario de la toma de la principal carretera vial del departamento, donde los manifestantes bloquearon los kilómetros 261 en la zona de Barrio Chino, el 291 en Expansión Urbana, y el 299 en El Álamo, los dos primeros ubicados en el distrito de Salas Guadalupe. El cierre de pistas también se evidenció en el sector La Venta en el distrito de Santiago y en el ingreso al distrito de Ocucaje.

Los bloqueos originaron que miles de iqueños que acudían a los terminales terrestres para viajar a otras partes del Perú, por motivo de salud, trabajo, estudios, y otros no puedan hacerlo, ya que las empresas de transporte interprovincial suspendieron hasta nuevo aviso sus operaciones, generando que los ciudadanos se vean obligados a pagar pasajes excesivos de hasta 180 soles a los colectiveros por un boleto hasta la capital limeña, cuando lo normal en un bus es 30 soles. También se comprobó que por un pasaje a la provincia de Pisco cobraban 60 soles, cuando antes estaba en 10 soles, mientras en la ruta Ica-Nasca la tarifa se elevó hasta 50 soles por persona. Estos vehículos que aprovecharon la suspensión de la salida de buses, se ubican en la avenida Matías Manzanilla, donde ofrecen a los pasajeros llevarlos a Lima tomando una ruta alterna por la playa Carhuaz, sin embargo, no brindan ningún tipo de garantía y muchos son manejados por ciudadanos extranjeros que no cuentan con la documentación reglamentaria.

Pero no solo en rutas largas se aumentaron excesivamente los pasajes, ya que los colectivos que se dirigían desde Ica hacia el distrito de Salas Guadalupe, cobraban 8 soles por usuario cuando el precio normal es de S/ 3, también se incrementó el pasaje a Subtanjalla hasta en 5 soles, Santiago en 10 soles y Ocucaje hasta en S/ 20. Los transportistas indicaron que también tomaban rutas alternas.

Asimismo, otros ciudadanos que debían viajar a Arequipa, Camaná, Apurímac, Tacna, Ayacucho, Huancavelica y otras partes del país, no pudieron abordar ningún bus, ya que todos se encontraban paralizados en los terminales, tras haberse confirmado que la carretera Panamericana Sur se encontraba bloqueada tanto para el norte y sur del Perú, en ambos sentidos de circulación vial.

En emergencia

Ante el panorama del conflicto social, la presidenta de la República, Dina Boluarte, decretó a la región Ica en estado de emergencia, junto a Apurímac y Chala (Arequipa), donde se han evidenciado graves enfrentamientos entre la Policía Nacional y los manifestantes, que ya han dejado víctimas mortales en las dos últimas regiones antes mencionadas.

El Gobierno Regional de Ica también se pronunció frente a las manifestaciones y en un comunicado oficial, informó la suspensión de clases desde ayer lunes 12 de diciembre hasta nuevo aviso, para salvaguardar la seguridad de los escolares y trabajadores del sector Educación, debiendo las instituciones educativas reprogramar las horas pedagógicas dejadas a dictar.

El bloqueo de vías generó la alarma de posibles saqueos y robos a mercados, ferias, centros comerciales, locales de consumo, restaurantes, minimarkets y otros, por lo que se comprobó que en gran parte de la provincia de Ica. Los establecimientos atendieron con las puertas semiabiertas, algunos optaron por no abrir sus negocios.

Ante ello, el presidente de la Asociación de Comerciantes del Mercado Modelo, Miguel Tito, informó que los centros de abastos solo van a abrir algunas puertas para la atención al público, además advirtió un posible desabastecimiento de frutas, vegetales y tubérculos, ya que no llegan los camiones con los productos desde Lima.

“La coyuntura, lo que esperábamos ya se desbordó, el mercado San Antonio está en zona vulnerable porque está en la Panamericana Sur y se ha decidido cerrar las puertas, el mercado Arenales está en un punto crítico también y es mercado mayorista y se trabaja con dos puertas, en el mercado Modelo trabajamos con 4 puertas, en el mercado San Joaquín con una sola puerta y otro punto crítico es en el mercado Santo Domingo que está en plena Panamericana y trabaja con una sola puerta”, declaró.

En la misma línea, alertó la afectación a la parte económica del consumidor, ya que los productos alimenticios que deben ser abastecidos desde Lima no llegan a Ica, originando el incremento de precios en varios vegetales y alimentos de primera necesidad.

“La mercadería que hemos pedido a Lima no está llegando y puede escasear las frutas, verduras, legumbres, tubérculos y hasta los mismos abarrotes, ahora se ve en el limón en 8 soles por kilo, la papa llega hasta 3 soles, la zanahoria a 5 soles y la población es la que más pierde. Somos 350 socios que vendemos vegetales y se perjudica la venta”, advirtió.

Señaló que en un día de abastecimiento llegan hasta 7 camiones con verduras, frutas y vegetales al mercado Modelo, pero se encuentran en la incertidumbre de saber si habrá más abastecimiento en los próximos días. Además, que se solicitó garantías a la Prefectura Regional de Ica, la cual ha sido denegada por la falta de efectivos policiales en la región.

