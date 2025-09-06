El Sindicato de Trabajadores Municipales de Parcona (SITRAMUN), encabezado por su secretario general Hugo Tueros, anunció que iniciarán una movilización por las calles del distrito en protesta contra el incumplimiento de convenios colectivos.

Reclamo sindical

Los trabajadores denuncian que la municipalidad mantiene deudas en pagos de remuneraciones, canastas de víveres, vacaciones, bonificaciones y beneficios por sepelio. Además, señalaron que los servidores contratados bajo locación de servicios llevan más de tres meses sin cobrar, mientras que en la administración persisten funcionarios con sueldos elevados que, afirman, no cumplen con el perfil profesional requerido.

El SITRAMUN advirtió que la comuna atraviesa una grave crisis económica y responsabilizó directamente a la gestión de Cruces por la situación. Asimismo, no descartaron radicalizar sus medidas de protesta la próxima semana con la convocatoria a un paro y posterior huelga indefinida si sus demandas no son atendidas de manera urgente.

