Un brutal accidente de tránsito se registró frente al grifo Casablanca, en el distrito de Santiago, provincia de Ica, luego de que un tráiler impactara violentamente contra un automóvil y desencadenara un triple choque. El hecho quedó registrado por cámaras de seguridad y dejó una persona herida.

Fuerte siniestro

El accidente ocurrió en la Panamericana Sur aproximadamente a las 6:30 de la tarde, frente al grifo Casablanca. El tráiler habría impactado por la parte posterior a uno de los vehículos, provocando que este se despistara y terminara desplazándose hacia el otro extremo de la vía.

La fuerza del impacto habría generado además que el vehículo de carga arrastrara a un segundo automóvil por una distancia de más de 20 metros, ocasionando una colisión múltiple que involucró a tres unidades: un camión de carga y dos vehículos menores.

Las imágenes captadas por las cámaras de seguridad de la zona muestran la violencia del impacto y una persona habría quedado atrapada dentro de uno de los vehículos y resultó con lesiones de consideración.

Vecinos que se encontraban en el sector acudieron inicialmente para brindar auxilio a los afectados. Posteriormente, la persona herida fue trasladada de emergencia al Hospital Regional de Ica para recibir atención médica.

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