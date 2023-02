Cientos de agrotrabajadores expresaron su malestar en las afueras de la empresa Grupo Athos, en el distrito de Santiago, señalando que no han cumplido con el pago de servicio a los transportistas por ello no pueden desplazarse hacia los diferentes fundos y dejan de trabajar.

Exponen problemática

Hasta 200 personas reclamaron que solo se permitió trabajar a personal antiguo, mientas que los nuevos no podían ingresar. Además, otro grupo de personas que prestan servicio de transporte a la empresa dijeron que no se les paga desde el año 2020 y 2021 por ello paralizaron la operación de sus unidades.

”Hay labores, pero no nos dejan entrar, cada semana estamos en la incertidumbre si trabajaremos o no, queremos un empleo estable y la empresa comunicó una convocatoria, pero ahora dicen que no hay actividades”, declaró Yris Flores.

Por su parte, José Roca señaló que la empresa les debe a los transportistas el servicio de movilidad de años anteriores, ya que deben movilizar al personal hacia distintos fundos. Por ello, pidieron que se les regularice el pago de al menos el 50 % de la deuda total, ya que en muchos casos tuvieron que solicitar préstamos a entidades bancarias para que puedan dar mantenimiento, comprar combustible y otros a los buses.

