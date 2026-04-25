A casi dos semanas de las elecciones generales del 12 de abril, los resultados de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) muestran que los congresistas por Ica que buscaban su reelección como senadores no lograron alcanzar el respaldo suficiente para asegurar un escaño en el nuevo Parlamento bicameral.

No alcanzan votos

Aunque el conteo oficial aún no concluye, el avance de actas contabilizadas permite observar tendencias ya marcadas en la votación, tanto a nivel individual como en el desempeño de las organizaciones políticas involucradas.

Uno de los casos es el de Jorge Alfonso Marticorena Mendoza, candidato al Senado Nacional por Alianza para el Progreso con el número 13. De acuerdo con el reporte con actas contabilizadas al 79.938 %, obtuvo 1178 votos, una cifra que lo deja fuera de las principales posiciones y sin opción real de alcanzar un escaño.

En la misma agrupación política, José Luis Elías Ávalos postuló al Senado Regional con el número 1. Con actas contabilizadas al 74.662 %, registró 3511 votos, resultado que tampoco le permitió consolidar una posición competitiva en la contienda electoral.

En ambos casos, Alianza para el Progreso no habría logrado superar la valla electoral, un factor determinante que afecta directamente sus posibilidades de representación en el nuevo esquema parlamentario. Esta situación evidencia un retroceso para la agrupación en la región, al no alcanzar el mínimo requerido para mantener presencia legislativa en este proceso.

Distinto es el panorama para Raúl Huamán Coronado, de Fuerza Popular, quien postuló al Senado Nacional con el número 17. Según los resultados al 79.938 % de actas contabilizadas, obtuvo 1805 votos. En su caso, a diferencia de Alianza para el Progreso, Fuerza Popular sí logró superar la valla electoral; sin embargo, la votación individual alcanzada no le habría sido suficiente para obtener un escaño en el Senado.

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