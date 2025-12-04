Tres emprendedoras dedicadas a la venta de emoliente se sumaron recientemente al grupo de comerciantes formalizados en la provincia de Ica, tras obtener su autorización temporal para operar en espacios públicos.

Con esta incorporación, ya son 29 emolienteros formalizados en la ciudad, quienes ahora pueden desarrollar su actividad por turnos y con mayores garantías para su economía familiar. La autorización, válida por un año, se otorga conforme a la Ordenanza Municipal 014-2019-MPI y la Ley N.º 30198, que reconoce la venta de emolientes y bebidas tradicionales como una actividad de microemprendimiento en la vía pública.

Para acceder a este permiso, las emprendedoras cumplieron los requisitos establecidos en el TUPA de la Municipalidad Provincial de Ica, proceso supervisado por la Subgerencia de Desarrollo Económico y Promoción Empresarial.

