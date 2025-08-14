“En la tierra del eterno sol” resuenan nuevas voces. Escolares entusiastas apuestan por el contenido cultural en su programa “Voces Mercedinas”. Y en su segundo episodio, la literatura es protagonista con la celebración de los 250 años del nacimiento de la escritora universal Jane Austen.

Legado cultural

Con ingenio y creatividad nos hacen reflexionar sobre la trascendencia y el legado de esta célebre novelista inglesa contándonos detalles interesantes de su vida y dando su punto de vista sobre su novela más famosa: Orgullo y prejuicio.

Asimismo, a partir de los temas rescatados plantean el debate sobre las libertades femeninas, el amor, el matrimonio y más aspectos que simbolizan la vigencia de Jane Austen visto por lectoras iqueñas.

Este episodio fue estrenado el último lunes y está al alcance de todos en el canal Radio Mercedina Ica por Spotify, donde, además se pueden escuchar más podcasts de diversos temas. Este año, asimismo, ha significado la tercera temporada del canal de pódcast Radio Mercedina Ica, cuyo primer programa “Voces Mercedinas” rescató la celebración del Día de la Independencia, el 28 de julio último.

Las conductoras son las destacadas estudiantes de la Institución Educativa Nuestra Señora de las Mercedes, Iris Barrios Gala del 4° “A”, Dayana Quispe Mere y Naomi Medina Quispe del 4° “D” y Milagros Guevara Tolentino del 4° “M”. Con dos de ellas conversó diario Correo y aquí nos hablan de su experiencia.

Iris, quien ya cumplirá tres años colaborando en la conducción, se define como una lectora de Jane Austen y nos demuestra su gusto por la literatura clásica. Es una estudiante muy aplicada y siempre ha destacado por participar en diversos proyectos en su colegio. En particular nos cuenta que le encanta ser parte de Radio Mercedina porque a lo largo de los años le ha permitido desenvolverse y seguir aprendiendo. Y aconseja a todos “esforzarse siempre por seguir sus sueños y cumplir sus metas”.

Programa “Voces Mercedinas”

Asimismo, Milagros, que también es una estudiante destacada, nos cuenta que está muy contenta por ser parte de la conducción desde el año pasado, y en especial aportar en episodios como este, con una gran autora que es un ejemplo de mujer a seguir y por la trascendencia de sus libros. Ella destaca que lo que le interesa del proyecto de radio es crear contenido “cultural y educativo, ya que normalmente no se encuentra en los medios masivos”.

El programa “Voces Mercedinas”, además, es realizado por un numeroso grupo de colaboradores. Entre 10 y 20 personas, entre estudiantes, exalumnas y profesores de la I. E. Nuestra Señora de las Mercedes de Ica, dan su aporte en cada episodio.

El programa sale en fechas especiales para celebrar acontecimientos nacionales o internacionales, debatir sobre temas culturales y de actualidad, y también para inaugurar y clausurar las temporadas del canal de pódcast. Además, este año tienen la meta de hacer más programas, entre ellos, uno sobre Mario Vargas Llosa y mitos y leyendas de Ica.

Por otro lado, en sus demás programas, las estudiantes del colegio, de distintos grados y secciones, tratan sobre libros y creaciones literarias con comentarios, críticas y reseñas que surgen del plan lector, el concurso El Perú lee y la escritura en clases.

El entusiasmo y puntos de vista de estas estudiantes iqueñas desborda y contagia en cada programa y esperan seguir creando más contenido y ganando más seguidores. Para el próximo lunes se anuncia el programa sobre El corazón delator, cuento de Edgar Allan Poe, con la conducción de estudiantes de quinto de secundaria. Será una gran oportunidad para descubrir o redescubrir la lectura.

