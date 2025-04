Un usuario denunció a la empresa de transporte interprovincial Civa, ubicada en la calle Lambayeque, por la presunta pérdida de su encomienda, valorizada en más de 900 soles.

Pérdida económica

Según su testimonio, el cargamento, que contenía productos perecibles, fue enviado el pasado miércoles y debía llegar el 28 de marzo; sin embargo, hasta la fecha, no ha recibido ninguna información sobre su paradero y ningún trabajador se responsabiliza por la situación.

El afectado señaló que ha acudido en reiteradas ocasiones a las oficinas de la empresa para exigir respuestas, pero no ha obtenido ninguna solución. “He venido desde el viernes y el personal se ha escondido, me dicen que no saben dónde está mi mercadería”, expresó indignado.

Ante la falta de respuesta de la empresa, el usuario optó por registrar su queja en el libro de reclamaciones y ha solicitado la intervención de Indecopi para que tome acciones y le brinde una solución. Además, exhortó a las autoridades a fiscalizar a las empresas de transporte para evitar que más personas se vean afectadas por situaciones similares.

