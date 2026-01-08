Vecinos de la urbanización Villa Los Educadores, en la provincia de Ica, expresaron su preocupación por la presencia de dos perros de raza pitbull que son paseados sin bozal por la vía pública, pese a que, según denuncian, ya habrían protagonizado varios ataques contra personas y otros animales.
Canes peligrosos
Los canes —uno de color negro y otro blanco— son sacados a diario por su propietario sin las medidas de seguridad correspondientes, lo que representa un riesgo constante para los residentes de la zona. Los vecinos aseguran que en más de una ocasión los perros han mordido tanto a transeúntes como a otras mascotas, causando heridas de consideración.
La alarma aumentó luego de que en redes sociales se difundiera un video en el que se observa a uno de los pitbulls, de color negro y sin bozal, persiguiendo agresivamente a un perro de menor tamaño, intentando morderlo, mientras su dueño continúa caminando sin intervenir de manera inmediata.
“Vivimos con miedo, no solo por nuestras mascotas, sino por los niños y adultos mayores. Estos perros ya han atacado antes y siguen saliendo sin ningún control”, señaló uno de los vecinos.