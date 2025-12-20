Un perro de raza pitbull atacó violentamente a otro can en el parque de la urbanización Alborada, en el cercado de Pisco, dejándolo gravemente herido, según denunciaron vecinos de la zona. El hecho generó preocupación entre las familias que frecuentan este espacio público, especialmente por la presencia constante de niños.

Animal peligroso

De acuerdo con testimonios de los residentes, este no sería un caso aislado. Los vecinos aseguraron que el mismo animal habría protagonizado un ataque previo contra un menor de edad, situación que incrementa el temor y la indignación de la comunidad.

Asimismo, denunciaron que el perro es sacado regularmente a la vía pública sin bozal ni correa, a pesar de que estas medidas son obligatorias para razas consideradas potencialmente peligrosas. Los habitantes exigieron una intervención inmediata para fiscalizar a los propietarios.

Otro ataque

En tanto, en la provincia de Pisco, también se presentó otro caso de ataque de un perro peligroso. Un joven con discapacidad identificado como Paul resultó herido tras ser atacado por un perro que custodia una ferretería ubicada en la manzana 14 de la calle Collasuyo, en el distrito de Túpac Amaru Inca, provincia de Pisco.

De acuerdo con la información recogida, el animal, que no portaba bozal, mordió al joven en los labios y la mandíbula, generándole diversas lesiones que requirieron atención. Vecinos del sector señalaron que no es la primera vez que el can protagoniza un hecho similar.

Según los antecedentes, el mismo perro ya había atacado anteriormente a una madre de familia, causándole una profunda herida en el pecho.

