Con el objetivo de fortalecer la capacidad de respuesta ante eventuales emergencias en la región Ica, se realizó la verificación de operatividad y el mantenimiento preventivo de los teléfonos satelitales que forman parte del sistema de comunicación para situaciones críticas.

Conexión tecnológica

Estos equipos son esenciales para asegurar la comunicación del gobernador regional de Ica, con los centros de respuesta, incluso en escenarios donde las redes convencionales pudieran fallar debido a desastres naturales u otros eventos de alto impacto.

Durante la jornada técnica, personal especializado ejecutó pruebas de conectividad, revisión de configuración, estado de baterías y funcionamiento general. Este procedimiento permite garantizar que los equipos se encuentren al 100 % operativos y disponibles para su uso inmediato cuando la situación lo requiera.

VIDEO RECOMENDADO