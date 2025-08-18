En el penal Cristo Rey de Cachiche, Ica, personal penitenciario intervino a una mujer que intentaba ingresar un teléfono celular durante una visita al interno Roque. Este equipo móvil de color negro tenía chip y batería.

Grave delito

La intervención se produjo a las 9:30 de la mañana, cuando, durante la revisión de ingreso en el cubículo 2, donde se halló el dispositivo oculto en la cintura lado derecho de la visitante L. Flores (26).

Mientras tanto, en el penal Miguel Castro Castro, en Lima, ese mismo día a las 12:05 p.m., fue intervenida D. Capcha (26), quien estaba con excesivo nerviosismo y llevaba un paquete con presunta sustancia ilícita oculto en sus partes íntimas. La mujer, familiar del interno E. Salinas, recluido en el pabellón 10 por robo agravado, fue detectada tras un escaneo corporal.

En ambos casos, las autoridades penitenciarias comunicaron a la Policía Nacional y al Ministerio Público, que vienen desarrollando las diligencias respectivas. Estas acciones forman parte de la política “Seguridad en Acción”, destinada a fortalecer el control y la seguridad dentro de los penales.

