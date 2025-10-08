La tranquilidad de las familias del casería San Martín, se vio alterada en las últimas horas por una serie de emergencias que han puesto en alerta a la población y requieren atención urgente de las autoridades.

Fuego en la zona

Un incendio forestal de grandes proporciones se desató en la zona de San Joaquín Viejo, cerca del ingreso por Malvisur. Los vecinos hicieron un llamado urgente a los bomberos, ante el temor de que las llamas lleguen hasta sus viviendas. “Si el fuego sigue avanzando, podría afectar nuestras casas”, advirtió uno de los residentes.

Poco después, se reportó un segundo incendio, esta vez en el caserío San Martín, a la altura de la iglesia. El fuego fue tan intenso que al menos dos viviendas quedaron completamente destruidas. Personal del Cuerpo General de Bomberos llegó a la zona para controlar las llamas, mientras los vecinos intentaban rescatar electrodomésticos, muebles y otros objetos de valor, temiendo que el fuego se propagara aún más.

