La delegación policial del distrito de Chincha Baja recibió equipo informático para su primera central de monitoreo de videovigilancia. La implementación se realizó a través del Gobierno Regional de Ica y la consejera Aracelli Valentín Meza para reforzar las acciones de seguridad ciudadana, permitiendo a la policía contar con acceso a las cámaras de seguridad del gobierno local para contar imágenes en tiempo real de lo que ocurre en esta localidad.

Inmediata respuesta

La donación fue recibida por el comisario distrital, Teniente Renzo Alejos Ramírez, quien destacó a los efectivos que estarán a cargo de la central para advertir situaciones de emergencia, así como hechos delictivos para su inmediata respuesta. Asimismo, destacó el compromiso de la autoridad regional para poner en funcionamiento el soporte de monitoreo.

A su turno, Aracelli Valentín mencionó que “estos equipos permitirán a nuestra Policía Nacional actuar de manera rápida y oportuna ante cualquier hecho”. Además, resaltó el apoyo del gobernador Jorge Hurtado por “mirar la seguridad como prioridad en el desarrollo regional”. La consejera ratificó su participación por la seguridad ciudadana y recordó que desde la región ya se entregaron camionetas para el patrullaje policial.

La central de monitoreo fue inaugurada con participación de los representantes de subprefectura, gobierno local, y otras instituciones.

