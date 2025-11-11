Momentos de tensión se vivieron durante el corso del Colegio Alexander Von Humboldt, cuando un camión alegórico comenzó a incendiarse tras encenderse chispeadores como parte de la presentación artística.

Padres alarmados

Padres de familia subieron rápidamente al vehículo para poner a salvo a los niños y a la reina del nivel primario, evitando una posible tragedia. Según testigos, el camión no contaba con extintor, a pesar de transportar material altamente inflamable, y una persona intentó apagar las llamas con un trapo, sin éxito.

El incidente puso en evidencia la falta de medidas de seguridad en eventos públicos de gran concurrencia. Especialistas en manejo de riesgos destacan la importancia de supervisión de Defensa Civil y la presencia de personal capacitado, considerando que los camiones alegóricos suelen incorporar cableado eléctrico, luces, equipos de sonido y fuegos artificiales.

Aunque el siniestro no dejó heridos, la comunidad exige un pronunciamiento oficial del colegio organizador y la confirmación de que el evento contaba con permisos de la municipalidad y la Subprefectura Provincial de Pisco.

