Con el objetivo de prevenir enfermedades oncológicas en el futuro, se ha puesto en marcha en la región Ica una campaña de vacunación contra el Virus del Papiloma Humano (VPH), dirigida a niñas, niños y adolescentes en edad escolar.

Prevención en salud

La jornada inició en la Institución Educativa Santa María, donde más de 50 estudiantes recibieron la primera dosis de la vacuna como parte del programa preventivo que busca reducir el riesgo de cáncer de cuello uterino y otras enfermedades asociadas al virus.

De acuerdo con el personal de salud a cargo de la campaña, el trabajo se viene realizando de manera coordinada con brigadas médicas del Hospital Santa María del Socorro, quienes están recorriendo distintos centros educativos para acercar la vacunación directamente a los estudiantes.

“Esta campaña no se detiene; seguiremos visitando más instituciones educativas en toda la región, llevando la vacuna directamente a los colegios para que ningún menor pierda la oportunidad de estar protegido”, señalaron los organizadores de la jornada.

Las autoridades de salud resaltaron que la vacunación es completamente gratuita y forma parte de las estrategias de prevención impulsadas a nivel nacional, con el fin de proteger a la población desde edades tempranas.

Asimismo, se hizo un llamado a los padres de familia para autorizar la inmunización de sus hijos, destacando la importancia de la prevención. “La prevención es la mejor herramienta que tenemos. Invitamos a los padres a sumarse a este esfuerzo y permitir que sus hijos reciban la vacuna de forma gratuita y segura”, indicaron.

La campaña continuará en las próximas semanas en diferentes instituciones educativas de la región, como parte de un plan de cobertura progresiva que busca alcanzar a la mayor cantidad de estudiantes posible.

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