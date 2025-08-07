La Mancomunidad Regional de los Andes (MRDLA) integrada por las regiones de Apurímac, Ayacucho, Huancavelica, Ica, Junín y Cusco, organiza la “II Cumbre de Emprendedores de los Andes” este jueves 7 y viernes 8 de agosto en Ica, con el objetivo de fortalecer la red de emprendedores y generar consensos para su impulso a nivel macrorregional.

Motor de transformación

Este encuentro se lleva a cabo en la Universidad Continental – filial Ica, con la participación de autoridades regionales, representantes del gobierno nacional, empresarios, académicos, y más de un centenar de emprendedores de las seis regiones integrantes.

“La unidad de nuestros emprendedores es clave para el fortalecimiento de la Mancomunidad de los Andes” afirmó el gobernador de Apurímac, Percy Godoy.

Asimismo, el ministro de la Producción, Sergio Gonzales, confirmó su asistencia y se anunció que también se realizará el lanzamiento del Concurso Nacional del Pisco en la Mancomunidad de los Andes.

Durante la cumbre se abordarán cinco áreas prioritarias como la cultura emprendedora, innovación y digitalización, casos de éxito regional, proyectos emergentes sostenibles y oportunidades de negocios internacionales.

Asimismo, se impulsarán alianzas estratégicas entre sectores públicos y privados que promuevan el crecimiento económico, la cooperación territorial y la sostenibilidad de las comunidades andinas.

Jesús Quispe Arones, director ejecutivo de la MRDLA, destacó que este encuentro busca posicionar el emprendimiento como motor de transformación de los Andes, fortaleciendo la integración regional y la competitividad de los pequeños productores.

Conferencistas anunciados

La cumbre contará con ponencias magistrales de líderes del sector público y privado, entre ellos: Luis Carpio, presidente ejecutivo de Pro Inversión; Mabel Gálvez, secretaria de Descentralización de la Presidencia del Consejo de Ministros – PCM, Alex Contreras, director ejecutivo del Banco Interamericano de Desarrollo – BID; Antonio del Castillo, gerente general de la Sociedad Nacional de Industrias – SNI; así como Yuri Chesman y Jesús Quispe de la MRDLA.

Hoy jueves 7 de agosto, con la participación del gobernador regional de Ica, Dr. Jorge Hurtado Herrera; Sr. César Manuel Quispe Luján, vice ministro de Mype e Industria y otros. Mañana viernes 8 de agosto, estará presente el Sr. Alex Contreras Miranda, director ejecutivo del BID exministro de Economía y Finanzas; Sra. Norah Cárdenas Huerta, secretaria nacional de la Juventud, Ministerio de Educación y otros.

Este evento abordará como tema principal la innovación, redes de colaboración, uso de la inteligencia artificial, políticas públicas que respaldan el emprendimiento y con ello el crecimiento económico de las regiones.

