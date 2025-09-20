Ante la información difundida, sobre el inicio de investigación preliminar de la Fiscalía contra dos servidores del INPE del Establecimiento Penitenciario de Chincha, por presunta tortura al interno Carlos Abel Agreda Castillo, el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) descartó que el reo haya sido torturado, indicaron que sufrió las heridas tras una pelea con otro interno y también se autolesionó.

Comunicado del INPE

Según el INPE, con información oficial del Establecimiento Penitenciario de Chincha, el interno Carlos Abel Agreda Castillo se encontraba en el ambiente de aislamiento del módulo 02, y sin motivo alguno, agredió al interno Anderson Torres García quien se encontraba haciendo limpieza en el pasadizo. Ambos internos fueron conducidos al área de salud por las heridas que presentaban.

“Posteriormente, Agreda Castillo fue retornado al ambiente de meditación, ese mismo día pasada las horas se autolesionó golpeándose la cabeza con la reja de metal, por lo que fue conducido nuevamente al tópico para su atención”, se lee en el comunicado.

Añaden que, después de conocer el caso, las autoridades de este recinto penitenciario, realizaron una diligencia de toma de declaración al interno Agreda Castillo, quien reconoció su conducta negativa y no atribuyó a ningún agente del INPE como responsables de alguna agresión a su persona.

Asimismo, según la información de inteligencia penitenciaria, Agreda Castillo junto a otros cuatro internos habrían sido autores intelectuales de amenazas a las autoridades del E.P. Chincha, por lo que de inmediato, se dispuso su traslado al E.P. Cochamarca, de acuerdo a los procedimientos de ley. Este traslado se realizó el 1 de setiembre del presente por representar un riesgo a la seguridad del establecimiento penitenciario.

