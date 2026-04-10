Se desarrolló la Primera Sesión del Comité Regional de Movilización (COREMOV) en la región Ica, instancia que reúne a autoridades civiles, policiales y de gestión del riesgo para coordinar acciones vinculadas a la seguridad y defensa territorial.

Medidas de respuesta

La reunión fue encabezada por el vicegobernador regional de Ica, Washington Sotelo Luna, quien dirigió el acto protocolar y tomó juramento a los nuevos integrantes que se incorporan a este comité multisectorial.

Durante la sesión, el secretario técnico del comité presentó un balance sobre las acciones ejecutadas en los últimos meses, dando cuenta de los avances en materia de coordinación institucional y planificación de medidas de respuesta ante emergencias y situaciones de riesgo.

El comité, identificado como el Comité Regional de Movilización de Ica, está conformado por representantes de diversas entidades públicas. Entre los nuevos integrantes se encuentran funcionarios y autoridades vinculadas a la gestión del riesgo, fuerzas del orden y sectores técnicos.

Entre ellos figuran el gerente regional de Gestión del Riesgo de Desastres, el abogado Walter Olivos Romano; la alcaldesa provincial de Chincha, Silvia Victoria Barrios Valenzuela; el jefe de la Región Policial Ica, General PNP. Carlos Raúl Roque Palomino; y el prefecto regional de Ica, Filber Fran Oré Cueto.

El comité tiene como función principal la articulación de planes y estrategias de seguridad, defensa y gestión del riesgo, con el objetivo de fortalecer la capacidad de respuesta ante emergencias y coordinar acciones preventivas en la región.

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