Janno Talledo Aguirre conquistó el primer lugar en la categoría bachata solista profesional, división masculina Over, durante la competencia internacional SBK Latino Chile 2026,

Talento y compromiso

Con una destacada presentación y demostrando su preparación, técnica y talento para la danza, Talledo logró imponerse en su categoría, dejando en alto el nombre de Pisco y del Perú en esta importante cita internacional.

Este nuevo logro representa un motivo de orgullo para la provincia de Pisco y un reconocimiento al esfuerzo y la dedicación del bailarín, quien continúa demostrando su capacidad para competir al más alto nivel. ¡Felicitaciones, Janno Talledo, por este importante triunfo internacional!.

📲 Únete al canal oficial de Diario Correo en WhatsApp y recibe en tu celular las noticias más importantes del Perú y el mundo, alertas de último minuto y las portadas del día, todo de forma rápida y confiable. No te quedes fuera de la información.

Súmate aquí: 👉

VIDEO RECOMENDADO

TAGS RELACIONADOS