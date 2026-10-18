El talento pisqueño volvió a destacar en el escenario internacional Janno Talledo Aguirre conquistó el primer lugar en la categoría bachata solista profesional, división masculina Over, durante la competencia internacional SBK Latino Chile 2026, realizada en Santiago de Chile.

Talento y compromiso

Con una destacada presentación y demostrando su preparación, técnica y talento para la danza, Talledo logró imponerse en su categoría, dejando en alto el nombre de Pisco y del Perú en esta importante cita internacional.

Este nuevo logro representa un motivo de orgullo para la provincia de Pisco y un reconocimiento al esfuerzo y la dedicación del bailarín, quien continúa demostrando su capacidad para competir al más alto nivel. ¡Felicitaciones, Janno Talledo, por este importante triunfo internacional!.

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