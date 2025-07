José Luis Nunta Mendoza, un joven procedente de Pucallpa, fue víctima de un violento asalto en la ciudad de Ica durante su trayecto hacia Nasca, a donde se dirigía con la esperanza de encontrar trabajo en una mina.

Grave delito

El hecho ocurrió aproximadamente a las 3:00 de la madrugada del martes, luego de que el joven descendiera de un bus interprovincial. Según su testimonio, algunos pasajeros le indicaron que ya había llegado a Nasca, por lo que decidió bajar en plena carretera Panamericana.

En medio de la noche y sin conocer la zona, José Luis pidió ayuda a los ocupantes de un taxi blanco que se detuvo en la vía. “Le dije al chofer que me llevara al terminal porque no conocía a nadie. Ambos, el conductor y su copiloto, se sonrieron y me dijeron que subiera. Después de avanzar unos 300 o 400 metros, ingresaron a una zona oscura, donde me bajaron y me asaltaron con arma de fuego”, relató.

Los delincuentes le arrebataron todas sus pertenencias, incluidos sus documentos de identidad, teléfono celular y el dinero en efectivo que llevaba para sus gastos.

José Luis venía desde Lima rumbo a Nasca, donde planeaba trabajar como carretillero en una mina, gracias a la recomendación de un amigo. El asalto lo dejó completamente desamparado en una ciudad donde no tiene familia ni conocidos.

El joven también manifestó su disposición a trabajar, aunque sea por unos días, para reunir lo necesario y regresar a casa. “Solo quiero volver a mi tierra, aquí no tengo a nadie”, expresó con voz entrecortada. Hasta el cierre de este informe el ciudadano fue apoyado y logró conseguir el dinero, regresando a su ciudad natal.

VIDEO RECOMENDADO