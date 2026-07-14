Un joven universitario de 22 años perdió la vida durante la madrugada del lunes 13 de julio luego de un presunto atropello registrado en la urbanización Los Pinos, en el distrito de San Vicente, provincia de Cañete.

Muerte violenta

La víctima fue identificada como Miguel Ángel Lázaro Aguado, estudiante del IX ciclo de la Facultad de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Nacional de Cañete y natural de la comunidad de Chauchas, en la provincia de Azángaro (Puno).

De acuerdo con la información preliminar, el hecho ocurrió alrededor de la 1:00 de la madrugada, cuando el joven habría sido atropellado por una camioneta Toyota Hilux de placa BTL-705. Las circunstancias del accidente son materia de investigación.

Tras conocerse la noticia, familiares y amigos expresaron su profundo pesar por el fallecimiento del joven, cuyo deceso ha causado consternación entre sus seres queridos y la comunidad donde residía.

A través de un pronunciamiento, la familia solicitó que las autoridades realicen una investigación exhaustiva para esclarecer lo ocurrido y determinar las responsabilidades que correspondan.

La Universidad Nacional de Cañete también expresó sus condolencias por el fallecimiento de quien fuera estudiante del IX ciclo de Ingeniería de Sistemas, haciendo llegar su solidaridad a sus padres, familiares, amigos y compañeros en este difícil momento.

Los restos del joven son velados en la manzana E, lote 43, urbanización Los Huertos de Cañete, sexta etapa, en San Vicente. El sepelio ha sido programado para hoy martes 14 de julio a las 3:00 de la tarde en el Campo Santo Esperanza Eterna, ubicado en el mismo distrito.

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