La reina mundial del turismo Ica, Kiara Acosta, se encuentra actualmente en la ciudad de Cajamarca, donde desarrolla actividades de promoción turística y cultural, reafirmando su compromiso con el fortalecimiento del turismo en el país y el intercambio entre regiones.

Impulsa identidad

Durante su visita, Acosta fue invitada a formar parte del jurado calificador en la elección y coronación de la Miss Carnaval Baños del Inca Cajamarca, un evento considerado de gran relevancia cultural y social para la región. La invitación fue realizada por el alcalde del distrito, Jaime Mantilla Silva, quien agradeció la participación de la representante iqueña y destacó la importancia de estas acciones para impulsar la identidad y el turismo local.

La presencia de la reina mundial del turismo Ica en este tipo de eventos es motivo de orgullo para la región de Ica, al demostrar cómo su soberana continúa dejando en alto el nombre de la ciudad y contribuyendo a la promoción del Perú como destino turístico internacional, llevando su experiencia y representación a diferentes partes del país.

Iniciativas como estas fortalecen los lazos culturales y turísticos entre departamentos, mostrando que el turismo no solo es un motor económico, sino también una herramienta clave para el desarrollo social y cultural a nivel nacional.

VIDEO RECOMENDADO