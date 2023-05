Kuroki: “Mi tiempo es corto, soy rectora interina de la UNICA”

Ana María Kuroki de Kawata, designada por la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu), asumió ayer el cargo de rectora interina de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica y adelantó que se quedará por un tiempo prudente para elegir a la nueva comisión para elegir a las nuevas autoridades universitaria. De Máximo Sevillano Díaz, elegido por la Asamblea Universitaria como el sucesor del renunciante Anselmo Magallanes Carrillo, no se sabe nada.

¿Cómo se dio su designación?

Solamente en cumplimiento de la ley, me nombraron como profesor más antiguo de la universidad, entonces cumpliendo la ley estoy asumiendo esta responsabilidad de la rectoría. Sunedu envía el registro de las firmas para hacer todo el trámite.

Es un reto dirigir la universidad que sale de un licenciamiento

Faltan las facultades. Es una meta. Mi tiempo es corto, soy rectora interina, entonces voy a avocarme a la conformación del comité electoral para elegir a las nuevas autoridades

¿Qué tiempo se va quedar usted?

Eso depende del tiempo que nosotros podamos formar el comité y se lleve a cabo las elecciones y se instalen las autoridades.

Por lo pronto, no sabe qué tiempo se queda usted

Tres meses, seis meses, no tengo ni idea. Todo depende como vaya avanzando. Apenas se tenga el comité electoral formado, se hace un cronograma de acuerdo a las actividades y luego se hace entrega del cargo

El examen de admisión, prosigue

Sí. Eso sí sigue. Vamos a tener probablemente que ampliar las fechas, todavía no tengo conocimiento. El examen de admisión es necesario, hay mucha gente que sus hijos quieren estudiar.

Serán removidos los integrantes de este proceso de admisión

Probablemente eso lo tenemos que consultar. Yo me estoy sentando recién hoy día en el rectorado, estoy ordenando poquito y una vez que esté ordenado, tengan conocimiento de las cosas voy a convocar a una conferencia de prensa.

Para usted, fue una sorpresa su designación

Es una sorpresa pero en realidad cuando el jefe de Recursos Humanos preguntó el tiempo que tenía, era la primera con todos los requisitos que se requiere para ser rector. Eso se envió a Sunedu que estaba preguntando quién es el profesor principal más antiguo.

¿Qué piensa de la renuncia de Magallanes, cree que fue lo mejor?

Yo pienso que él debió haber actuado de acuerdo a su formado de ser, no estoy en su cuerpo para pensar como él. Debe haber reaccionado de acuerdo a lo que tiene pensado a realizar

¿Habrán cambios en las decanaturas?

Eso lo vamos a ir viendo posteriormente. Yo estoy recién entrando, déjeme ver conversar con mis asesores de acuerdo a ello, vamos a ir actuando.

¿Cuál ha sido su primera decisión?

En este momento lo que se ha hecho es el cambio de los vicerrectores. El de Investigación es el doctor Dante Calderón Huamaní y la vicerrectora académica es Paquita Uribe Quiróz.

Es la primera vez que una mujer asume la alta dirección

Así es, espero no defraudar a la gente, es una responsabilidad bien grande que llevo sobre hombros, pero pienso que cuento con el apoyo de los trabajadores, docentes y los alumnos, a quienes debo y debo trabajar en favor de ellos.

¿Tiene algún vínculo con el “Encinismo”?

No he tenido política como estudiante ni en mi tiempo de docente. Con el partido que me pedía he podido trabajar, inclusive cuando vino la comisión reorganizadora me propusieron para trabajar con ellos y trabajé con ellos en el examen de admisión.

Ha sido una aspiración profesional de usted, ser rectora

Nunca pensé la verdad. Ahora se dio en estas circunstancias porque dentro de la Ley Universitaria está bien claro sobre el profesor principal con todos los requisitos como maestría y doctorado que tenga mayor tiempo, sea quien se encargue interinamente del rectorado.

