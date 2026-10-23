A pocos días de la procesión del Señor de la Agonía, patrón jurado y protector de la provincia de Pisco, se intensifican los preparativos para garantizar el adecuado desarrollo de las actividades religiosas previstas para este domingo 25 de octubre. En ese contexto, el alcalde provincial de Pisco, Pedro Fuentes Hernández, sostuvo una reunión con los integrantes de la Hermandad del Señor de la Agonía para coordinar las acciones pendientes antes de la salida de la venerada imagen.

Trabajo conjunto

Durante el diálogo se abordó el estado de las vías por donde transitará la imagen religiosa, así como las medidas relacionadas con la seguridad de los feligreses, la limpieza de las calles y el homenaje que rendirá el equipo municipal durante esta importante celebración de fe, que congrega a numerosos devotos.

Como parte de los preparativos, también se desarrolló una reunión de coordinación interinstitucional para los Solemnes Cultos de Octubre 2026, en la que participaron funcionarios municipales y representantes de diversas instituciones, entre ellos un representante del Ministerio Público de Pisco.

En paralelo, la Municipalidad Provincial de Pisco desplegó a su personal para realizar trabajos de poda de árboles en las vías comprendidas en el recorrido procesional. Estas labores se ejecutaron como parte de las acciones previas a la procesión de este domingo, con intervenciones en las calles Alipio Ponce y Juan José Pinillos, a fin de acondicionar estos espacios para el paso de la imagen y de los fieles.

Finalmente, se hizo un llamado a los ciudadanos y devotos que participarán en las actividades religiosas a mantener limpias las calles y depositar sus residuos en los contenedores de basura.

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