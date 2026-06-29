Ica se ha convertido en uno de los principales destinos de migración interna del país, al registrar un saldo positivo de cerca de 80 mil nuevos residentes durante los últimos cinco años, según datos del Censo 2025.

Datos estadísticos

El crecimiento poblacional responde principalmente a las oportunidades laborales que ofrece la región, especialmente en el sector agroexportador, uno de los pilares de su economía.

De acuerdo con las cifras difundidas por el INEI y el IPE, la agroexportación genera empleo para casi dos de cada diez trabajadores iqueños y aporta alrededor del 15 % de la economía regional.

Especialistas señalan que este dinamismo también impulsa otros sectores económicos, aunque advierten que el desafío será acompañar este crecimiento con mayor infraestructura, servicios públicos y planificación urbana para garantizar una mejor calidad de vida a la población.

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