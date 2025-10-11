El estadio municipal de Chincha Félix Castillo Tardío desde el mes de noviembre quedará en uso de las ligas de fútbol de Chincha Alta y Pueblo Nuevo. La propuesta presentada por el alcalde provincial, César Carranza Falla, a los dirigentes deportivos es disputar tres partidos por semana con la posibilidad de incrementar un encuentro más para el campeonato de Primera División que inicia el siguiente año.

Recinto deportivo

Una comitiva deportiva, la noche del jueves, participó de la sesión de concejo provincial con el propósito de tener acceso a las instalaciones del recinto deportivo. De parte de la entidad se plantea que se jueguen dos partidos en un día y el tercero en el siguiente día. La programación quedará en facultad de los dirigentes de las ligas. No obstante, se recomienda que sean los equipos con mayor puntaje los que tengan la primera opción.

Para el mes de noviembre comenzarán los partidos y de no haber dificultad en la condición del gramado se evaluará la posibilidad de incorporar un encuentro más en cada fecha. Según el alcalde Carranza existen más de 160 solicitudes de diversas instituciones que desean hacer uso de las instalaciones del Félix Castillo Tardío, pero por recomendaciones técnicas solo habrán tres partidos por fecha. En ese extremo podrían jugar las finales de los torneos locales, hasta el inicio del campeonato de Primera División.

