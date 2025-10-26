Un sujeto pasará dos décadas en la cárcel por violar a una menor de 14 años. El depravado sexual aprovechó que la madre de la niña se fue de viajó y la violentó, amenazándola de muerte si contaba el delito.

Depravado sexual

La Fiscalía Provincial Penal de Cangallo, dirigida por el Fiscal Provincial Javier Alberto Romero Rodas, logró que se condene a Makiber Ochoa Cárdenas (30), a quien se le impuso 20 años y 11 meses de cárcel y el pago de 20 mil soles de reparación civil, como autor del delito contra la libertad, en la modalidad de violación sexual, en agravio de una menor de edad.

El hoy sentenciado, aprovechando la cercanía con la agraviada (14), la ultrajó sexualmente en su vivienda ubicada en el centro poblado de Parihuanca, distrito de Los Morochucos, con motivo de la visita de la menor, quien se encontraba descansando junto a la hija de Ochoa Cárdenas, a razón de que la madre de esta última había salido de viaje.

Durante el hecho, la víctima gritó, despertando a la niña que dormía a su lado, por lo que el agresor la amenazó con matarla, tras lo cual dejó de gritar. Este suceso se produjo en horas de la noche del 11 de enero de 2023.

Posteriormente, el 6 de febrero del mismo año, a las 07:00 horas, al encontrar sola a la agraviada en la cocina de la referida casa, el atacante volvió a violentarla sexualmente usando la fuerza física, lo que ocasionó lesiones en la adolescente, quien fue llevada al establecimiento de salud por el mismo varón, quien le indicó que mencione que el sangrado fue producido por otro motivo ajeno a la violación, caso contrario acabaría con su vida.

Es preciso acotar que el citado agresor permanece internado en el Establecimiento Penitenciario de Ayacucho cumpliendo la prisión preventiva impuesta desde agosto del 2023 por el grave delito en agravio de la menor de edad.

VIDEO RECOMENDADO