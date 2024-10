Una multitudinaria movilización realizaron ayer los maestros y auxiliares de la provincia de Ica, quienes se han sumado a la huelga nacional por mejores remuneraciones, incremento del 6% del PBI a la Educación, reconstrucción de escuelas y otros.

Medida de lucha

Hasta la ciudad iqueña llegó el secretario general del Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú (Sutep), Lucio Castro, quien enfatizó que la medida responde al incumplimiento por parte del gobierno de Dina Boluarte y la gestión de Morgan Quero, con una educación de calidad.

Los profesores y auxiliares llegaron desde Parcona, La Tinguiña, Pueblo Nuevo, Subtanjalla, Salas Guadalupe, San Juan Bautista, Tate, Santiago y otros distritos, concentrándose en la Casa del Maestro en la calle Castrovirreyna (Ica), desde ahí se realizó la contundente movilización por calles y avenidas llegando hasta la plaza de Armas, luego al Gobierno Regional de Ica.

El secretario del Sutep añadió que la huelga nacional es de manera escalonada, y se pide el 6% del PBI para Educación, incremento de sueldo para auxiliares de educación como señala la Ley 31923 (2023), incremento de S/ 500 en dos tramos para el 2025. El gobierno solo ha considerado S/ 100. Incremento de asignaciones para docentes y auxiliares en zona rural 2, 3 y VRAEM, S/1,500 millones para pago de la deuda social y reglamentación de la Ley 31495 (2022) para el pago sin judicializar.

“El Estado que tiene más de 200 años siempre ha desatendido a la educación, y es el Sutep el que ha luchado para asegurar un presupuesto idóneo y trabajo un proyecto de ley, que terminó reformando la constitución y asegurando la ley 31097 en el 2021 y desde ese año la constitución en el artículo 16 segundo párrafo, dice que debe destinarse el 6% del PBI a la educación. Hay una ley desde octubre del 2023, que dice que los auxiliares de educación deben ganar el 85% de lo que gana un maestro de primera escala. Hay una ley que dice que los promotores de Pronoei deben ganar una propina mayor de 500 soles a S/1025. También una ley que dice que en cada colegio debe haber un psicólogo, enfermero y odontólogo. Hemos firmado un gobierno para que los docenes en zonas rurales y VRAEM deben incrementar las remuneraciones y no se ha cumplido. Hay un acuerdo para que el 2025 el incremento de remuneraciones se de en 500 soles, 250 en marzo y 250 en noviembre y el gobierno esta planteando 100 soles”, declaró.

En la misma línea, agregó que se reclaman pensiones dignas para cesantes y jubilados, pago del bono de S/ 380 (2023), Ley 32044 que señala incremento de propinas a S/ 1,025 para promotoras del PRONOEI, derogar normas que afecten la Educación Intercultural Bilingüe (EIB) y otros. Advierte que más de 400 mil maestros y auxiliares paralizarán sus labores en caso de no hallar solución por parte del Gobierno Central.

“Exigimos una mirada de atención para cesantes y jubilados del pais. Si no hay atención del gobierno se incorporará a la huelga nacional, Lima provincia, Madre de Dios y Ucayali y si no hay respuesta, el viernes se incorporará el Cusco y Piura y si no hay atención, este lunes las regiones faltantes del pais serán parte de la huelga, 420 mil docentes del pais, 22 mil auxiliares van a parar y con la movilización masiva se demostrará la indignación y malestar que existe en el pais de todos los que trabajamos en educación. La historia nos indica que son los trabajadores cuando están en la calle, cuando se movilizan exigiendo justas, hacen que las autoridades retrocedan y se subordinan a la ley y constitución. Son 7 millones y medio de alumnos que no van a tener clases por culpa del gobierno”, acotó Castro.

VIDEO RECOMENDADO