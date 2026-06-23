La Municipalidad Distrital de Paracas, a través de la Gerencia de Servicios a la Ciudad y Gestión Ambiental, llevó a cabo con éxito la primera edición de la campaña de limpieza denominada “Marea Limpia”, una iniciativa desarrollada en el marco del Mes de los Océanos y del Programa Municipal EDUCCA. La actividad tuvo como objetivo promover la conservación del ecosistema marino-costero y fortalecer la conciencia ambiental entre la población.

Labores de limpieza

La jornada contó con la participación de diversas instituciones, empresas, organizaciones y ciudadanos comprometidos con el cuidado del medio ambiente. Entre los participantes destacaron Minsur, Yakupark, Apro Pisco, la Asociación de Buzos Paracas Sub Diving y la Institución Educativa N.° 22489, cuyos estudiantes y docentes se sumaron activamente a las labores de limpieza y sensibilización ambiental.

Antes del inicio de las actividades, los voluntarios recibieron indicaciones de seguridad para garantizar el adecuado desarrollo de la campaña. Asimismo, se entregaron stickers y llaveros conmemorativos como símbolo del compromiso asumido por los participantes.

La campaña “Marea Limpia” marca el inicio de una serie de acciones orientadas a fomentar la protección de los recursos naturales y promover una cultura de respeto y conservación de los océanos en el distrito de Paracas.

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