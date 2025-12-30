El pleno del Consejo Regional de Ica eligió por unanimidad a María del Rosario Gamonal Ramos como consejera delegada para el último periodo del año 2026, en reemplazo de Sara Belly Torres Gutiérrez, quien ocupó el cargo durante 2025.

Votación unánime

La elección fue aprobada por unanimidad y el acuerdo de concejo será publicado próximamente en el portal electrónico del Gobierno Regional de Ica, oficializando la designación.

En sus primeras declaraciones, la nueva consejera delegada destacó la importancia del trabajo conjunto entre los miembros del consejo.

“He tenido la oportunidad que me han dado mis colegas consejeros de asumir el 2026 como consejera delegada y de verdad que vamos a trabajar de forma conjunta, porque yo pienso que desunidos no somos nada, unidos somos todo. Vamos a ser la fuerza que este último año 2026 ponga más empuje y saque adelante nuestra región Ica”, señaló Gamonal Ramos.

La designación marca el inicio de un periodo en el que la consejera delegada buscará fortalecer la coordinación entre los consejeros y promover iniciativas que contribuyan al desarrollo de la región.

