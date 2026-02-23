El candidato presidencial Mario Vizcarra, de la organización política Perú Primero, visitó la provincia de Ica acompañado por Rosa Palomino, candidata a diputada por la región iqueña. En declaraciones a la prensa, abordó la crisis política nacional, la inseguridad ciudadana, y la problemática hídrica y vial que afecta al su

Cuestionamientos a encuestas

Vizcarra señaló que las encuestas deben ser tomadas únicamente como referencia y expresó dudas sobre su confiabilidad. “Nosotros las encuestas las tomamos como referencia. Yo soy matemático, estadístico, y sé los parámetros que se usan; sin embargo, creemos que siempre hay una manipulación. No puedo acusar a nadie, pero siempre hay incongruencias”, afirmó.

Indicó que el respaldo ciudadano lo constata en sus constantes viajes a provincias. “Los continuos viajes que hacemos nos demuestran que la gente está con nosotros, como ha ocurrido en los últimos días en Cañete, Chincha e Ica”, sostuvo.

El candidato vinculó la actual inestabilidad política —que ha llevado al país a tener nueve presidentes en la última década— con los acontecimientos posteriores a las elecciones de 2016. “Esta crisis que tenemos, con nueve presidentes en la última década, comienza en 2016, cuando la representante de Fuerza Popular no acepta la derrota”, declaró.

Consultado por la situación judicial de su hermano, el expresidente Martín Vizcarra, el candidato informó que se ha presentado una apelación y manifestó su expectativa de una resolución favorable antes del 28 de julio.

Además, calificó el proceso como una represalia política. “No hay argumentos sólidos, son solo dichos. Quienes seguimos muy de cerca el proceso sabemos que es una venganza, porque Martín desde el primer día se enfrentó con mucha fuerza y valentía a la mafia de la corrupción”, expresó.

Defendió también algunas medidas adoptadas durante ese gobierno (de su hermano), como la promoción de medicamentos genéricos y la implementación de advertencias octogonales en productos procesados. “Nosotros ya nos hemos enfrentado a los corruptos y los hemos derrotado”, añadió.

Penales en zonas de difícil acceso

En materia de seguridad ciudadana, Vizcarra anunció que, de llegar a la Presidencia de la República, impulsará la construcción de tres penales de alta seguridad en la selva, en un plazo menor a seis meses. Aseguró que ya se tiene identificado a un grupo de internos de alta peligrosidad. “Tenemos mapeados más de 500 presos de altísima peligrosidad, asesinos y violadores; ahí van a estar recluidos”, afirmó.

Asimismo, planteó la creación de cárceles temporales para enfrentar el hacinamiento penitenciario. “Parte del problema es que a los delincuentes a veces los sueltan porque dicen que en las cárceles hay mucho hacinamiento; entonces, a esas personas las vamos a recluir en cárceles temporales”, indicó.

Vizcarra también se refirió a los huaicos y friajes que afectan periódicamente distintas regiones del país. “Desde que tengo uso de razón, todos los veranos se interrumpe la carretera desde Tumbes hasta Tacna. En junio y julio, toda la vida llevamos frazadas por los friajes. Todo porque no se toman decisiones reales”, manifestó.

Sostuvo que se requieren obras estructurales como el encauzamiento de ríos y la construcción de puentes adecuados. “Las autoridades solo se preocupan en intervenciones de emergencia”, cuestionó.

Propuesta regional

Por su parte, la candidata a diputada por Ica, Rosa Palomino, centró su intervención en el estrés hídrico que afecta a la región. “Principalmente tenemos el estrés hídrico, que debemos darle prioridad. Como candidata al Congreso, ese es uno de los puntos que vamos a trabajar”, afirmó.

Indicó que se debe impulsar la agricultura y la minería de manera responsable, además de fortalecer el sector Salud en zonas rurales. “Nuestros agricultores, que viven tan lejos, tienen que viajar dos o tres horas para buscar un hospital. En los centros poblados solo hay un técnico o una enfermera; esa brecha tenemos que solucionarla poniendo médicos”, señaló.

Como ingeniera civil, también destacó la necesidad de mejorar la infraestructura vial. “Vemos carreteras restringidas o bloqueadas por falta de una buena estructura vial, por falta de puentes y badenes. Se deben buscar proyectos para el desarrollo de nuestra región”, indicó.

Asimismo, mencionó la necesidad de impulsar bypass en la Panamericana Sur, cuyos proyectos —según afirmó— permanecen archivados.

