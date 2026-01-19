Durante su visita a Huancayo, el candidato presidencial de Perú Primero, Mario Vizcarra, lanzó duras críticas contra el presidente José Jerí, a quien exigió dejar el cargo de manera inmediata por presuntas reuniones no registradas con un empresario extranjero y fiscales.

Vizcarra cuestionó la legitimidad del mandatario y calificó su conducta como inaceptable para quien ejerce la más alta investidura del país. “No se puede gobernar reuniéndose a escondidas. Eso es grave y totalmente reprochable”, afirmó ante la prensa.

El aspirante presidencial sostuvo que los encuentros del jefe de Estado con el empresario chino Zhihua Yang debieron ser transparentados y registrados oficialmente, tal como lo exige la normativa vigente. Según indicó, estos hechos comprometen la credibilidad del Ejecutivo y afectan la confianza ciudadana.

Asimismo, consideró que el Congreso debió actuar con mayor firmeza frente a estas revelaciones. “Por situaciones mucho menos graves, en el pasado se han producido vacancias presidenciales”, señaló, al advertir que este caso podría traer nuevas revelaciones.

Finalmente, Vizcarra insistió en que la permanencia de José Jerí en el cargo solo profundiza la crisis política del país y reiteró su pedido de una salida inmediata para restablecer la institucionalidad.