El congresista José María Balcázar exigió la vacancia del presidente José Jerí tras el escándalo conocido como ‘Chifagate’, que involucra una reunión irregular con el empresario chino Zhihua Yang. Para Balcázar, la conducta del mandatario representa una ofensa directa a toda la colectividad y al país.

“Yo creo que en realidad es un caso muy grave y una ofensa a la colectividad y al país entero porque se sobreentiende que la conducta de un presidente debe ser prístina en todo tipo de actividades”, afirmó ante la prensa.

Llama a investigar reunión con empresario

El parlamentario remarcó que la participación del mandatario en encuentros privados con personas que mantienen intereses y conflictos con el Gobierno amerita una investigación exhaustiva y, eventualmente, una censura. Según Balcázar, estos hechos afectan la credibilidad democrática y revelan la existencia de cómplices dentro del aparato estatal.

“Hay una pérdida de credibilidad democrática. Ahí hay una serie de cómplices de la corrupción porque si una persona está con arresto domiciliario no puede aparecer en el Ejecutivo. Todo tiene que investigarse, inmediatamente tiene que actuar la Comisión de Fiscalización”, manifestó.

Convocará a bancada para definir acciones

En ese sentido, afirmó que la situación merece una reunión de emergencia y aseguró que convocará a su bancada para debatir las próximas decisiones sobre este caso. Asimismo, el legislador se mostró escéptico a una posible comunicación del mandatario para aclarar la situación, puesto que ha cambiado de versiones y omitido información en declaraciones pasadas.

“No hay que esperar eso, sus conductas son tan evidentes que no habría la forma de darle otro tipo de giro a lo que ya declaró u omitió declarar en su momento. Le corresponde al Parlamento garantizar una transparencia en elecciones limpias y alejadas de todo tipo de corrupción, lo que no ocurriría si es que mantenemos una omisión cómplice (con Jerí) ”, sostuvo con firmeza.

Critica lentitud de Comisión de Fiscalización

Por otro lado, el legislador de Perú Libre criticó la demora de la Comisión de Fiscalización para citar al presidente Jerí a rendir cuentas por esta situación, y destacó que el empresario maderero chino Xiadong Ji Wu, quien visitó Palacio pese a estar bajo arresto domiciliario, debería ser convocado a responder ante el Parlamento.

“La Comisión tiene amplias facultades, lo que me extraña es que la Comisión de Fiscalización, supongo que por haber votado a favor de Jerí, sea una de las razones por las cuales no lo quieren convocar”, concluyó.