Este lunes, el congresista Segundo Montalvo se mostró a favor de una moción de vacancia contra el presidente José Jerí, tras la difusión de imágenes que revelan una nueva reunión con el empresario chino Zhihua Yang.

“No podemos estar avalando. El pueblo nos dio la confianza para actuar con transparencia, por ello llamo a la reflexión a los colegas para que firmen la vacancia”, exhortó el parlamentario.

Consultado por Diario Correo sobre la posibilidad de alcanzar las firmas necesarias para aprobar el debate de esta moción a pocos meses del cambio de mando, el legislador de Perú Libre sostuvo que quienes no firmen serán sometidos al escrutinio de la opinión pública.

“El respaldo debe conseguirse a 100%, congresista que no apoye esta vacancia que el pueblo saque sus propias conclusiones”, respondió.

En esa línea, el militante de Perú Libre cuestionó que algunos de sus colegas del Parlamento incursionen en la política para incrementar su patrimonio. Por ello, insistió en la urgente aprobación de la moción como un método clave para combatir la corrupción.

“El día de mañana se tiene que aprobar. No podemos dar tregua a la corrupción”, subrayó.

Ante el escándalo desatado, el presidente Jeri publicó durante la madrugada del domingo un video en sus redes sociales para intentar explicar la irregular reunión con Zhihua Yang. Sin embargo, Montalvo minimizó sus disculpas y explicó que este tipo de conductas dejan un precedente para prácticas de corrupción.

“Eso no se puede perdonar, son presuntos actos de corrupción. Si empezamos a perdonar tendríamos que perdonar a todos los corruptos que pidan perdón”, afirmó Montalvo.

Anuncia posible denuncia penal

Consultado sobre el silencio que hasta ahora mantiene el Ministerio Público, Montalvo respondió que la institución debió iniciar un proceso de investigación inmediatamente. Asimismo, aseguró que Perú Libre estaría evaluando presentar una denuncia penal contra el presidente Jerí.

“Es algo grave, el Ministerio Público ha debido actuar de oficio así como actuó para Pedro Castillo y Dina Boluarte. Nosotros estamos evaluando hacer una denuncia penal que el día de hoy definimos”, respondió a Correo.

Finalmente, el legislador informó que ya cuentan con 13 firmas para presentar la iniciativa y exhortó al presidente encargado del Congreso, Fernando Rospigliosi a convocar a un pleno de emergencia para evaluar esta decisión.

“Es importante que el presidente convoque a un pleno de emergencia. No hay pretextos de receso, los congresistas no tenemos vacaciones”, puntualizó Montalvo.