El presidente encargado del Congreso, Fernando Rospigliosi rechazó este lunes una posible moción de vacancia contra el presidente José Jerí. El dominical Cuarto Poder difundió imágenes de una nueva reunión entre el mandatario y el empresario chino Zhihua Yang en un local clausurado en el jirón Paruro. Aunque el encuentro irregular generó cuestionamientos sobre la transparencia presidencial, Rospigliosi manifestó su oposición señalando que no existen pruebas de un delito hasta el momento.

“Estamos en un proceso electoral y si alguien encuentra algo ilícito en el presidente tiene el derecho de denunciarlo a partir del 29 de julio de este año, no está muy lejos” afirmó el encargado del Parlamento.

En ese sentido, expresó que aunque existan razones fundadas no debería concretarse una salida del cargo puesto que podría desencadenar inestabilidad política en el país.

“Pretender nuevamente a estas alturas un cambio en la presidencia por sospechas, que pueden ser fundadas o no pero que de ninguna manera deberían motivar cosas como esas que crear más inestabilidad en el país”, manifestó ante la prensa.

Comisión de Fiscalización ya tiene fecha programada

El titular del Legislativo admitió que el encuentro entre Jerí y Zhihua Yang debió registrarse para garantizar la transparencia del Gobierno y afirmó que la Comisión de Fiscalización ya se encuentra evaluando la situación para citar al jefe de Estado al Parlamento.

“Las cosas que han sido publicadas muestran una actitud incorrecta del presidente Jerí. El Congreso puede hacer a través de la Comisión de Fiscalización que según tengo entendido ya ha tomado cartas en el asunto va a convocar al presidente Jerí a que dé explicaciones”, expresó.

Rospigliosi anunció que la fecha de la siguiente sesión está programada para el próximo 3 de enero, en donde se espera la presencia del mandatario para que pueda explicar detalladamente la agenda que mantuvo con el empresario chino. Por otra parte, manifestó su sorpresa por la visita del empresario maderero chino Ji Wu Xiaodong, quien visitó Palacio pese a contar con una órden de arresto domiciliario.

“La siguiente sesión debe ser el día 3 de febrero porque la siguiente semana tenemos semana de representación. Se ha visto que ha habido una reunión en Palacio con una persona que estaba entiendo con prisión domiciliaria. No sé cómo es posible que una persona en esa situación pueda ingresar a Palacio, se supone que tiene que haber un registro y las personas con requisitoria deberían ser detenidas de inmediato”, informó.