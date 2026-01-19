El presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, aseguró que el presidente José Jerí actuó “de buena fe” y que no cometió ningún delito en el caso de las reuniones con un empresario chino, reveladas recientemente por un reportaje periodístico.

Durante una entrevista en el programa Siempre a las 8 de El Comercio, el premier afirmó que, a su juicio, el mandatario “ha caído en una trampa”.

“La situación es muy clara: si hay delitos o corrupción, una persona con una trayectoria profesional no puede quedarse. Pero el presidente me ha asegurado que en ninguna circunstancia ha habido delito y que actuó de buena fe”, declaró Álvarez.

Conversación directa con el presidente

El jefe del Gabinete reveló que sostuvo una conversación telefónica con el mandatario la noche previa a la entrevista, en la que evaluaron detalles puntuales de lo ocurrido.

“Yo le hice ver algunos detalles y tratamos de evaluar juntos lo que ha sucedido. Lo primero que se tiene es que el presidente ha caído en una trampa, a mi manera de ver”, insistió.

Álvarez contextualizó la situación señalando la rápida carrera política del jefe de Estado, quien en poco tiempo pasó de congresista a presidente del Congreso y luego a presidente de la República. “Uno a esa edad no está preparado para tantos cambios en tan poco tiempo”, afirmó.

Ofrecimientos y elogios como antesala

Según el premier, las evidencias apuntan a que un empresario chino habría intentado rodear al presidente con ofrecimientos, entre ellos la organización de un evento de gran magnitud en la Plaza de Armas de Lima, con apoyo de la comunidad china.

Álvarez indicó que el propio mandatario comentó en una sesión de gabinete la posibilidad de realizar un acto “histórico” con dragones y una puesta en escena de gran escala, antes de que estallara la controversia pública.

Videos y filtraciones

El premier también se refirió a la difusión de videos que muestran visitas del empresario a distintos locales, señalando que el material proviene del interior de una tienda ubicada en el barrio chino de Lima.

“Aquí a mí me parece que ha habido una trampa. Si revisamos las evidencias, el video es del interior de la tienda y ese control solo lo puede tener el empresario o su entorno”, sostuvo.

Agregó que las imágenes habrían sido filtradas de manera paulatina con el objetivo de generar daño político.

“Siempre hay un interés detrás”

Desde su experiencia como exmagistrado del Tribunal Constitucional, Álvarez afirmó que cuando un empresario busca a una autoridad y la halaga, “siempre es por algo”.

“Aunque el presidente diga que no le han pedido nada, yo entiendo que en algún momento ha habido un requerimiento y el presidente no lo ha hecho. No lo ha hecho porque él no es tonto, es una persona hábil e inteligente y sabe que tiene un futuro político interesante”, concluyó.