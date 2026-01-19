El presidente de la República, José Jerí Oré, hizo otro mea culpa sobre la cuestionada reunión que sostuvo con el empresario chino Zhihua Yang el 26 de diciembre. Además, reveló que el ministro del Interior, Vicente Tiburcio, lo acompañó en aquella ocasión.

“Luego de conversar, coordinar y dar vueltas en Lima con el ministro Tiburcio y mi escolta, los invité a cenar en el chifa del señor Johnny (Yang), quien estaba en su local y quien conozco de tiempo atrás por diversas actividades culturales o sociales”, declaró en un video publicado en la red social X.

Asimismo, se refirió a las visitas posteriores que tuvo el empresario a Palacio de Gobierno, registradas el 29 de diciembre de 2025 y el último 5 de enero. Sin embargo, no brindó mayores detalles de estas ni mencionó la del 12 de diciembre.

“Mi salida a comer en el chifa, donde se aprovechó en conversar sobre la futura celebración de la amistad Perú-China, y las reuniones posteriores son de público conocimiento, no tuvieron contenido irregular o de similar naturaleza”, aseguró Jerí.

Insuficiente

Al respecto, el analista político José Carlos Requena sostuvo que para el mandatario va a ser “un caso muy difícil de argumentar”. No obstante, indicó a Correo que Jerí Oré ha hecho lo correcto al admitir que cometió un error y disculparse.

Sobre la razón de por qué habría dado a conocer recién que Tiburcio estuvo presente en el encuentro, Requena opinó que “aparentemente busca aligerar la responsabilidad y compartirla”.

No obstante, consideró que esto no lo exime del escrutinio acerca de las reuniones que haya tenido y tenga en adelante con otros empresarios.

“El comportamiento presidencial es, sin duda, algo que merece la atención de la prensa”, resaltó.

Finalmente, Requena indicó que, por ahora, es la palabra del presidente versus las evidencias que muestra la prensa, y que “ahí no queda tan bien parado”.