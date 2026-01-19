El jefe del Gabinete Ministerial, Ernesto Álvarez, reconoció que Palacio de Gobierno no cuenta con un sistema que permita identificar si los invitados presentan antecedentes fiscales, judiciales o policiales, luego de revelarse que un empresario chino con arresto domiciliario ingresó en tres oportunidades a la sede del Ejecutivo.

En entrevista con el programa Siempre a las 8 de El Comercio, conducido por Milagros Leiva, el premier atribuyó esta situación a la falta de interoperabilidad entre las entidades del Estado.

“Palacio no tiene ningún filtro, información o sistema que le permita saber que un invitado está siendo investigado por el Ministerio Público o que tiene antecedentes”, señaló.

“Técnicamente podría ingresar cualquiera”

Álvarez explicó que todas las personas que acceden a Palacio lo hacen por invitación de un funcionario y que solo se registra quién autoriza el ingreso.

“No hay interoperabilidad institucional. Técnicamente sí podría entrar un narco o un asesino, y ese es uno de los grandes problemas que hemos observado”, afirmó, agregando que actualmente se evalúa la responsabilidad de quien permitió el ingreso del empresario chino Ji Wu Xiaodong.

Revelación periodística

El dominical Cuarto Poder reveló que Ji Wu Xiaodong, quien tenía una orden judicial de arresto domiciliario por 24 meses, ingresó tres veces a Palacio de Gobierno entre diciembre de 2025 y enero de 2026.

Según el Ministerio Público, el empresario está presuntamente vinculado a la organización criminal “Los Hostiles de la Amazonía”, dedicada al tráfico ilegal de madera. En una de las visitas, incluso, se habría reunido con el presidente José Jerí.

Detalles de las visitas

El primer ingreso se registró el 12 de diciembre de 2025, durante una reunión de trabajo. Fue recibido por Mirelia Cano Gutiérrez, de la Subsecretaría de Comunicación Estratégica e Imagen Institucional. Ji Wu Xiaodong acudió acompañado del empresario Zhihua Yang, conocido como “Johnny”.

La segunda visita ocurrió el 29 de diciembre, también con Zhihua Yang, y fue atendida por Johanna Ocampo Santos. El ingreso se extendió por casi tres horas.

La tercera visita se produjo el 5 de enero de 2026, nuevamente con ambos empresarios y bajo la recepción de Ocampo Santos.

Promesa de corrección sin plazos

El premier Álvarez sostuvo que el Ejecutivo corregirá esta situación, aunque no precisó una fecha concreta. Indicó que, en adelante, las listas de invitados deberán entregarse con al menos un día de anticipación para permitir una verificación adecuada.

“¿Se debería expurgar antecedentes fiscales y judiciales? Sí. Eso se va a corregir”, aseguró.