El Gobierno oficializó las medidas de protección inmediata para transportistas víctimas de sicariato mediante el Decreto Supremo 009-2026-PCM, que activa el botón de pánico antiextorsión como herramienta central para salvaguardar la identidad y seguridad de conductores, propietarios, pasajeros y sus familias durante operaciones de alto riesgo.​

La Policía Nacional del Perú (PNP) implementará mecanismos que incluyen la reserva absoluta de datos de denunciantes, un canal telefónico permanente de orientación ciudadana y patrullajes focalizados con participación de unidades especializadas contra extorsión y sicariato. Estas acciones se desplegarán en el marco de planes operativos basados en mapas del delito actualizados, garantizando atención en minutos ante cualquier incidente reportado en unidades de transporte público o de mercancías.​

Integración tecnológica

La PNP se incorporará al Sistema de Comando, Control, Comunicaciones, Cómputo, Cibernética e Inteligencia (C5i), recibiendo acceso en tiempo real a sistemas de videovigilancia de todos los niveles de gobierno para optimizar la respuesta operativa. Paralelamente, las fiscalías especializadas articularán permanentemente con las divisiones policiales respectivas, informando cualquier contingencia que afecte las investigaciones conjuntas contra organizaciones criminales.​

Mientras tanto el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), en coordinación con la PNP, aprobará dentro de 30 días el protocolo para el sistema de alerta y control de información extorsiva no confirmada. La institución policial rendirá informes trimestrales sobre la cantidad de medidas de protección otorgadas, permitiendo evaluar la efectividad de esta batería legislativa frente a los atentados con explosivos que han paralizado gremios transportistas en Lima y provincias.