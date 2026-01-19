La Fiscalía de la Nación inició una investigación preliminar contra el presidente José Jerí por presunto patrocinio ilegal, luego de la reunión que sostuvo con el empresario chino Zhihua Yang fuera de Palacio de Gobierno. Según El Comercio, el encuentro se llevó a cabo el 26 de diciembre de 2025 en un restaurante y fue denunciado días después por medios periodísticos.

Según información de dicho medio, fuentes del Ministerio Público señalaron que la investigación incluirá también una segunda reunión con Zhihua Yang, así como un encuentro con el empresario chino Ji Wu Xiaodong, ocurrido el 6 de enero de 2026. Este último está siendo investigado por presunto crimen organizado y tala ilegal.

Las diligencias buscan esclarecer los hechos sin afectar la investidura presidencial. La fiscalía ya ha solicitado información a las entidades correspondientes y ha iniciado otras acciones urgentes dentro del marco de la ley.

De acuerdo con fuentes fiscales, las diligencias se realizan conforme a lo establecido en una sentencia del Tribunal Constitucional que protegió previamente a la expresidenta Dina Boluarte. Esto significa que, una vez recabada la información y citado el presidente hasta en dos ocasiones como máximo, el caso deberá suspenderse hasta el término de su mandato.

Las autoridades señalaron que el proceso busca mantener el respeto a la figura presidencial, al mismo tiempo que se realizan los actos iniciales de la investigación.